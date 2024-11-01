Дилер назвал самые востребованные недорогие бэушки

Список самых популярных моделей с пробегом стоимостью до 500 тыс. рублей

Компания «Рольф» представила свой список самых популярных автомобилей с пробегом стоимостью до 500 000 рублей.

Игорь Головань, директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «Рольф», отметил, что бренды, покинувшие российский рынок, по-прежнему пользуются спросом у автовладельцев, особенно в сегменте подержанных машин. Он добавил, что рассматриваются автомобили в экономклассе стоимостью до 500 000 рублей.

Лидером продаж стал Ford Focus, средняя цена которого составляет 356 901 рублей, с продажами 211 единиц за месяц. На втором месте Opel Astra со средней ценой 360 530 рублей и 95 реализованными экземплярами. Замыкают тройку с 84 продажами Mitsubishi Lancer (средняя цена 330 659 рублей) и Renault Logan (средняя цена 317 374 рублей).

Далее идет Peugeot 308 с 78 продажами и средней ценой 379 259 рублей. На пятом месте оказался Opel Corsa (334 483 рублей), который был приобретен 71 раз.

При покупке автомобиля с пробегом потенциальные покупатели часто сталкиваются с различными рисками, которые могут привести к неожиданным проблемам и дополнительным расходам. Поэтому важно уметь распознавать признаки, указывающие на возможные недостатки автомобиля. Применяя эти советы, автолюбители смогут избежать разочарований и защитить свои финансовые вложения.

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Источник: «Российская газета»