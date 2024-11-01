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В России подешевели гибриды: цены вполне доступны

«Авито Авто»: средняя цена гибридных машин с пробегом снизилась до 2,7 млн рублей

В РФ снизились цены на подержанные гибридные автомобили. Их средняя стоимость по итогам третьего квартала текущего года упала на 5,3%, составив 2,7 млн рублей, сообщили эксперты «Авито Авто».

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лидирует среди б/у гибридов в России марка Toyota. На ее долю в прошлом квартале пришлось 29,55% всех продаж гибридов на вторичке. Вторую строчку с долей в 16,52% занимает китайская LiXiang. Далее следуют Honda (14,2%), а также Nissan и Lexus с долей 7,61% и 6,64% соответственно.

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Что касается моделей, то в третьем квартале лидирует среднеразмерный кроссовер LiXiang L7 с 7,64% долей продаж. За ним следуют Toyota Prius (7,32%), LiXiang L9 (5,74%). Четвертую и пятую позиции по объему продаж заняли Voyah Free и issan Note (5,48% и 4,22% соответственно).

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 87
01.11.2024 
Фото:Unsplash
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