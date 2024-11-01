В России подешевели гибриды: цены вполне доступны

«Авито Авто»: средняя цена гибридных машин с пробегом снизилась до 2,7 млн рублей

В РФ снизились цены на подержанные гибридные автомобили. Их средняя стоимость по итогам третьего квартала текущего года упала на 5,3%, составив 2,7 млн рублей, сообщили эксперты «Авито Авто».

Лидирует среди б/у гибридов в России марка Toyota. На ее долю в прошлом квартале пришлось 29,55% всех продаж гибридов на вторичке. Вторую строчку с долей в 16,52% занимает китайская LiXiang. Далее следуют Honda (14,2%), а также Nissan и Lexus с долей 7,61% и 6,64% соответственно.

Что касается моделей, то в третьем квартале лидирует среднеразмерный кроссовер LiXiang L7 с 7,64% долей продаж. За ним следуют Toyota Prius (7,32%), LiXiang L9 (5,74%). Четвертую и пятую позиции по объему продаж заняли Voyah Free и issan Note (5,48% и 4,22% соответственно).

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Известия