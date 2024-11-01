Названа разница между шипованными и фрикционными шинами

Ikon Tyres: неопытным водителям лучше отказаться от установки нешипованных шин

Шипованная и фрикционная резина обеспечивает сопоставимый уровень сцепления, но эти шины имеют серьезные отличия, рассказали «Газете.Ru» в российской компании Ikon Tyres (ранее Nokian Tyres).

Так, шипованная резина эффективна на обледеневших поверхностях и гладком льду, что важно при возникновении «черного льда» на дорогах или при частых выездах за город. Стоит уточнить при этом, что шипы, контактируя с дорогой, провоцируют акустический дискомфорт.

У нешипованных (фрикционных) шин большее количество ламелей (режущих кромок), более мягкая и цепкая резиновая смесь протекторного слоя. Такие шины эффективны как в городе (на мокрых асфальтовых покрытиях), так и на заснеженных зимних дорогах. Их основной плюс – акустический комфорт и пониженное сопротивление качению.

На обледеневшей дороге фрикционные шины уступают шипованным и требуют более профессиональных навыков вождения, отметили в компании. Фрикционные шины лучше установить более опытному автомобилисту.

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Источник: Газета.Ru