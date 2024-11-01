Под Саратовом столкнулись два КАМАЗа, автобус и Lada Vesta: подробности ДТП
Под Саратовом произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ с двумя КАМАЗами и легковой машиной Lada Vesta. Уточняется, что авария произошла в четверг около 15:20 по местному времени (мск+1) на 6-м километре автоподъезда к ГЭС в Балакове от трассы Сызрань – Волгоград. В ДТП пострадали семь человек.
Руководитель управления региональной безопасности облправительства Юрий Юрин пояснил, что губернатор Роман Бусаргин поручил оказание медпомощи пострадавшим в аварии взять на особый контроль.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «За рулем» перечислил топ-10 автомобилей, которые не ржавеют.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: telegram-канал руководителя управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрия Юрина