«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности для самореализации детей и молодежи

«Газпромнефть – смазочные материалы» поддержала проведение первого джазового фестиваля-конкурса во Фрязине.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с администрацией городского округа Фрязино и Союзом композиторов Евразии организует масштабный музыкальный праздник, который объединит более 100 молодых артистов из разных городов Московского региона. Площадкой фестиваля станет Фрязинская детская школа искусств.

Участие в конкурсе примут сольные артисты и коллективы детских школ искусств, музыкальных училищ и колледжей. Оценивать конкурсантов будет жюри, в которое войдут известные артисты, композиторы, педагоги. Возглавит работу экспертов пианист, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и один из основателей джазового образования в России Игорь Бриль.

«Газпромнефть-СМ» реализует комплексный проект по поддержке одаренных детей и созданию условий для творческой самореализации на базе Фрязинской детской школы искусств. Компания провела масштабную реконструкцию сценической площадки одного из старейших культурных и образовательных учреждений Московской области, оснастила современным профессиональным оборудованием. Благодаря модернизации концертного зала школа получила возможность не только заниматься образовательной деятельностью, но и принимать мероприятия всероссийского уровня.

Также совместно с педагогами школы компания выпустила интерактивный цифровой навигатор, помогающий родителям определяться с выбором вида искусства для ребенка. Реализация проекта осуществляется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие талантливых молодых людей. Большую работу мы ведем совместно с администрацией Фрязино: создание для молодежи перспектив в родном регионе, условий для творческой и личностной самореализации – наша общая цель. В городе, где интересно и комфортно, где есть множество путей для раскрытия своего потенциала, хочется жить и строить будущее. Это важно для людей любого возраста, особенно – для подрастающего поколения».

Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино:

«Важно, что фестиваль ориентирован именно на детей и позволяет создать еще больше возможностей для их всестороннего развития в родном городе. Для кого-то этот музыкальный праздник окажется первым этапом большого профессионального пути. Мы стремимся превратить наш наукоград в особую точку на карте, где хочется жить и реализовывать самые смелые и большие планы».

Игорь Бриль, народный артист Российской Федерации, председатель жюри:

«Наш фестиваль – это уникальная площадка, где каждый участник может получить настоящий «урок музыки». Научиться играть джаз только в музыкальном классе нельзя. Этому искусству нужна сцена, зрители, драйв, аплодисменты. Количество заявок на участие в конкурсе превзошло наши ожидания. На фестивале выступят студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, воспитанники «Академии джаза» и многих других образовательных учреждений Московского региона. Уверен, конкурсанты удивят нас своими способностями не меньше».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

Союз композиторов Евразии – общественная организация, основной задачей которой является объединение композиторского сообщества и исполнителей Евразийского пространства под эгидой взаимной интеграции, поддержки молодежи и развития искусства.