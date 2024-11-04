#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Все этим машины были украдены много лет назад! Что с ними сейчас?

Украденные в Великобритании элитные спорткары обнаружены в Тайланде через восемь лет

35 элитных автомобилей, угнанных в Великобритании, были обнаружены в Таиланде спустя восемь лет. Суперкары, спорткары, премиальные авто – все машины по списку полиция умудрилась найти и передать законным владельцам. Сообщается, что машины похитила группа преступников из обеих стран. Организованная ими афера предусматривала «покупку» машин у дилеров в Великобритании.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На след преступников Национальную службу Великобритании по борьбе с угонами (NaVCIS) натолкнула случайная проверка грузового контейнера. В порту Саутгемптона был найден контейнер с четырьмя угнанными Мерседесами. Выяснилось что эти машины – часть более масштабной кражи, расследование которой в итоге привело NaVCIS ко всем похищенным авто.

Все машины были приобретены мошенническим путем, а затем переправлены по воздуху в Бангкок, где их снова продали через официальные дилерские центры. С помощью полиции Таиланда службе NaVCIS удалось отследить, найти и переправить обратно в Великобританию каждую из машин.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Почему преступники выбрали именно связку «Великобритания – Тайланд»? Отчасти это объясняют тем, что машины в обеих странах праворульные, а также тем, что в Тайланде есть устойчивый спрос на дорогие «европейки» и «американки». В списке вернувшихся машин – Nissan GT-R, BMW M4, Porsche Boxster, Civic Type R, Ford Mustang с откидным верхом и Lamborghini Huracan Spyder.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: The Drive

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:NavCIS / X
Количество просмотров 151
04.11.2024 
Фото:NavCIS / X
Поделиться:
Оцените материал:
0