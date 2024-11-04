Все этим машины были украдены много лет назад! Что с ними сейчас?

Украденные в Великобритании элитные спорткары обнаружены в Тайланде через восемь лет

35 элитных автомобилей, угнанных в Великобритании, были обнаружены в Таиланде спустя восемь лет. Суперкары, спорткары, премиальные авто – все машины по списку полиция умудрилась найти и передать законным владельцам. Сообщается, что машины похитила группа преступников из обеих стран. Организованная ими афера предусматривала «покупку» машин у дилеров в Великобритании.

На след преступников Национальную службу Великобритании по борьбе с угонами (NaVCIS) натолкнула случайная проверка грузового контейнера. В порту Саутгемптона был найден контейнер с четырьмя угнанными Мерседесами. Выяснилось что эти машины – часть более масштабной кражи, расследование которой в итоге привело NaVCIS ко всем похищенным авто.

Все машины были приобретены мошенническим путем, а затем переправлены по воздуху в Бангкок, где их снова продали через официальные дилерские центры. С помощью полиции Таиланда службе NaVCIS удалось отследить, найти и переправить обратно в Великобританию каждую из машин.

Почему преступники выбрали именно связку «Великобритания – Тайланд»? Отчасти это объясняют тем, что машины в обеих странах праворульные, а также тем, что в Тайланде есть устойчивый спрос на дорогие «европейки» и «американки». В списке вернувшихся машин – Nissan GT-R, BMW M4, Porsche Boxster, Civic Type R, Ford Mustang с откидным верхом и Lamborghini Huracan Spyder.

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Источник: The Drive