Volkswagen озвучил единственный способ избежать массовых увольнений

Volkswagen предложил сократить зарплаты своим сотрудникам в Германии на 10%

Автоконцерн Volkswagen в ходе переговоров с профсоюзом IG Metall, представляющим интересы сотрудников компании в Германии, предложил урезать зарплаты работников на 10% в целях избежания массовых увольнений.

Компания называет это единственным способом сохранить рабочие места и конкурентоспособность в условиях ухудшения финансовых показателей.

Кризис породило сокращение продаж концерна в Китае и чрезмерные производственные издержки.

IG Metall потребовал восстановления коллективных договоров, которые концерн расторгает с 31 декабря текущего года, а также увеличения зарплат на 7%. В компании назвали эти требования невыполнимыми.

Ранее СМИ сообщили, что Volkswagen планирует закрыть три своих завода в Германии.

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Источник: Volkswagen