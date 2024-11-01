Volkswagen озвучил единственный способ избежать массовых увольнений
Автоконцерн Volkswagen в ходе переговоров с профсоюзом IG Metall, представляющим интересы сотрудников компании в Германии, предложил урезать зарплаты работников на 10% в целях избежания массовых увольнений.
Компания называет это единственным способом сохранить рабочие места и конкурентоспособность в условиях ухудшения финансовых показателей.
Кризис породило сокращение продаж концерна в Китае и чрезмерные производственные издержки.
IG Metall потребовал восстановления коллективных договоров, которые концерн расторгает с 31 декабря текущего года, а также увеличения зарплат на 7%. В компании назвали эти требования невыполнимыми.
Ранее СМИ сообщили, что Volkswagen планирует закрыть три своих завода в Германии.
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Источник: Volkswagen