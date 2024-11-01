В Казахстане будут выпускать уникальный автомобиль собственной разработки

Автопром Казахстана грозит конкуренцией: в республике создадут свой автомобиль

Автопром Казахстана намерен выпускать автомобиль собственной уникальной разработки. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на главу «Астана Моторс» Нурлана Смагулова.

«У нас будет технологический партнер, который сможет предоставить ARD-центр, где создаются автомобили с нуля. Это не должен быть какой-то перелицованный китайский транспорт. Мы хотим сделать реальный уникальный продукт для казахстанцев», – подчеркнул глава автоконцерна.

Смагулов уточнил, что новинка появится в Казахстане в ближайшие два года. Также он напомнил, что уже весной будущего года завершится строительство мультибрендового завода, на производственных мощностях которого мелкоузловым методом будут ежегодно собирать до 90 тыс. единиц техники от трех китайских брендов. Причем больше половины продукции будет экспортироваться, уточнило Смагулов.

«Мы нацелены на рынки стран ЕАЭС. Это Россия – один из емких рынков, где приобретают китайские авто. Данная торговля не противоречит санкциям, потому что стоимость машин будет до $50 тыс. И это будет транспорт, который можно использовать только в быту», – заверил глава компании .

Комментируя повышение утильсбора в России, Смагулов указал на то, что это негативно отразится на экспорте машин из Казахстана. При этом он выразил надежду, что в рамках ЕАЭС будет найден компромисс.

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Источник: lsm.kz