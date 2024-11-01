В Сеть слили снимки салона обновленного кроссовера – его ждут в России

Фотошпионы раскрыли салон рестайлингового кроссовера Haval H7

Новый Haval H7 с большой долей вероятности может дебютировать на автосалоне в китайском Гуанчжоу. В каталогах министерства промышленности КНР опубликованы снимки модели, а в Сети появились подробные фото салона кроссовера.

Обновленный Haval H7

Haval H7 является рестайлинговой версией Haval Xiaolong Max, в длину он сопоставим с новым Haval F7 - его габариты: 4780/1895/1725. Размер колесной базы – 2810 мм.

Обновленный Haval H7

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с двигателем внутреннего сгорания объемом 1.5 л и парой электродвигателей суммарной мощностью 299 л.с., запаса хода на электричестве хватает до 130 км.

В России Haval H7 должен был появиться в этом году под именем F8, но у китайцев, вероятно, возникли какие-то сложности.

Интерьер обновленного Haval H7

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Источник: rg.ru