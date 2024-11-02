Удаленка в автошколах может стать реальностью

Минпросвещения хочет ввести возможность дистанционного обучения водителей

Министерство просвещения России разместило проект приказа, согласно которому автошколы с 1 сентября 2025 года должны будут разработать программы обучения для начинающих водителей. Эти изменения должны повысить качество подготовки водителей и заменить действующий приказ 2022 года.

Среди прочего, предлагается официально предоставить возможность дистанционного образования для будущих водителей.

Председатель Межрегиональной ассоциации автошкол, Татьяна Шутылева, отметила, что в разгар пандемии, в 2019-2020 годах, уже происходил переход на дистанционное обучение.

В тот период лекции проводились в формате онлайн, но процесс часто был неконтролируемым, что приводило к сокращению образовательных программ.

Но сейчас предлагается сделать процесс контролируемым. Так, дистанционное обучение хотят разрешить только при соблюдении условий, изложенных в постановлении правительства №1678, вступившем в силу с 1 сентября 2024 года. В частности, автошколы должны использовать государственные информационные системы, а авторизация курсантов будет происходить через портал госуслуг, что что позволит отслеживать их посещаемость и успеваемость.

По словам Петра Шкуматова, руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов», многие учащиеся уже сейчас готовятся к экзаменам по ПДД самостоятельно. То, что рассказывают на курсах, можно посмотреть в мобильном приложении или спросить у чата GPT. Он считает, что переход к дистанционному формату не только облегчит обучение, но и сократит временные затраты на посещение автошкол.

Эксперты считают, что нововведение упростит процесс переподготовки водителей, позволяя объединять группы студентов, которые хотят получить права редких категорий. Это сократит расходы автошкол на организацию обучения и создаст более эффективную систему подготовки водителей в стране, считают эксперты.

Напомним, до 2013 года в России к экзамену на права допускались люди, прошедшие самоподготовку (экстерном), но потом этот пункт из Закона РФ «О безопасности дорожного движения» убрали. К сдаче экзаменов стали допускать только лиц, прошедших в установленном порядке соответствующую подготовку или переподготовку. То есть обучение в автошколе стало обязательным.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсант»