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Удаленка в автошколах может стать реальностью

Минпросвещения хочет ввести возможность дистанционного обучения водителей

Министерство просвещения России разместило проект приказа, согласно которому автошколы с 1 сентября 2025 года должны будут разработать программы обучения для начинающих водителей. Эти изменения должны повысить качество подготовки водителей и заменить действующий приказ 2022 года.

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Среди прочего, предлагается официально предоставить возможность дистанционного образования для будущих водителей.

Председатель Межрегиональной ассоциации автошкол, Татьяна Шутылева, отметила, что в разгар пандемии, в 2019-2020 годах, уже происходил переход на дистанционное обучение.

В тот период лекции проводились в формате онлайн, но процесс часто был неконтролируемым, что приводило к сокращению образовательных программ.

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Но сейчас предлагается сделать процесс контролируемым. Так, дистанционное обучение хотят разрешить только при соблюдении условий, изложенных в постановлении правительства №1678, вступившем в силу с 1 сентября 2024 года. В частности, автошколы должны использовать государственные информационные системы, а авторизация курсантов будет происходить через портал госуслуг, что что позволит отслеживать их посещаемость и успеваемость.

По словам Петра Шкуматова, руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов», многие учащиеся уже сейчас готовятся к экзаменам по ПДД самостоятельно. То, что рассказывают на курсах, можно посмотреть в мобильном приложении или спросить у чата GPT. Он считает, что переход к дистанционному формату не только облегчит обучение, но и сократит временные затраты на посещение автошкол.

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Эксперты считают, что нововведение упростит процесс переподготовки водителей, позволяя объединять группы студентов, которые хотят получить права редких категорий. Это сократит расходы автошкол на организацию обучения и создаст более эффективную систему подготовки водителей в стране, считают эксперты.

Напомним, до 2013 года в России к экзамену на права допускались люди, прошедшие самоподготовку (экстерном), но потом этот пункт из Закона РФ «О безопасности дорожного движения» убрали. К сдаче экзаменов стали допускать только лиц, прошедших в установленном порядке соответствующую подготовку или переподготовку. То есть обучение в автошколе стало обязательным.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 92
02.11.2024 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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