В Питере раскрыта коррупционная схема сдачи экзамена на права

В петербургской Госавтоинспекции за подтасовки уволили сразу 17 тнспекторов

По приказу начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, генерала-лейтенанта полиции Романа Плугина, понижен в должности руководитель МРЭО на Шоссе Революции, подполковник Коншаев.

Его зам, полковник Чистяков, получил неполное соответствие, а вот 17 инспекторам ГАИ пришлось попрощаться с должностями. Это стало результатом проверки, которая касалась сдачи экзаменов на права и получения водительских удостоверений.

МРЭО на Шоссе Революции — исторически важное место для сдачи экзаменов. Здесь работают по системе видеофиксации, которая уже десять лет помогает контролировать процесс.

Камера устанавливается в машине и снимает, что происходит: как ведет себя кандидат и инспектор, который находится на дублирующих педалях. Запись должна передаваться в МРЭО не позднее суток после экзамена и храниться там месяц. Причем в базу вбивается дата экзамена и фамилия сотрудника.

Однако, как оказалось, некоторые инспекторы нашли способ обойти эти правила. Понятно, что делалось это ради наживы.

По словам анонимных источников в ГИБДД, бывало, что «правильные» записи делали вне площадки МРЭО — обычно это происходило рано утром в безлюдных местах. Таким образом, удавалось «загрузить» видео с нужной датировкой.

Позже стало известно, что сотрудники Коншаев и Чистяков сами написали рапорты на увольнение.

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Источник: 47news