Продажи моделей Lada растут, особенно «выстрелил» Largus

АВТОВАЗ за 10 месяцев 2024 года продал 377 854 автомобиля Lada (+33,3%)

В октябре в России было продано 42 875 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% больше, чем в октябре прошлого года, и на 3,3%, чем в сентябре этого года, сообщил АВТОВАЗ.

Модельный ряд АВТОВАЗа

Продажи модели Granta составили 19 899 единиц – плюс 11,6% к сентябрю 2024 года. За 10 месяцев было продано 175 607 Granta (+1,6% к прошлогоднему показателю).

Модель Vesta в октябре достигла объема продаж в 9015 автомобилей. Всего с начала года было реализовано 105 224 Vesta, что на 214,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Largus показал в октябре лучший результат года: было продано 2672 пассажирских универсала (+47,1% к сентябрю 2024 года) и 907 фургонов (+37,8% к сентябрю 2024 года).

Niva Legend нашла 5030 покупателей, что на 15,6% больше, чем в сентябре 2024 года. Всего за 10 месяцев было продано 40 081 таких автомобилей (+19% к прошлогоднему результату).

Продажи Niva Travel по итогам 10 месяцев составили 42 855 автомобилей, что на 8,9% больше прошлогоднего показателя. В октябре было реализовано 4808 машин (+11,7% к сентябрю 2024 года).

Недавно на дороге общего пользования был замечен автовоз, груженый автомобилями Lada Iskra. Пока автомобили сертифицируют, но уже совсем скоро и они появятся в продаже.

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Источник: АВТОВАЗ