Удивитесь, какой регион лидирует по самой высокой средней цене купленного авто

Названы регионы-лидеры по продажам авто с самой высокой и низкой средней ценой

Москва, Подмосковье, Петербург и Ленинградская область стали лидерами в рейтинге регионов по покупке автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей за 2023 и 2024 годы. К такому выводу пришли аналитики «Рольф» в ходе анализа статистики.

В частности, в столице приобретено 4411 таких- машин, в средний чек покупки составил 557 003 рублей. В Московской области россияне купили 3853 автомобиля, а средняя цена составила 544 321 рубль. В Петербурге – 3651 экз., средняя стоимость – 536,52 тыс. рублей. В Ленобласти зарегистрировано 1446 авто, средняя цена – 557 350 рублей.

Что касается марок по цене до 700 тысяч рублей, то в Москве самым популярным стал Ford – 452 купленных автомобиля. На втором месте Volkswagen (320 единиц), а на третьем – Opel (302 экз.). Самой дорогой маркой стал Volkswagen – 609,78 тыс. рублей.

В Московской области в топ-3 вошли: Ford, Kia, Opel, а самым дорогим назван бренд Kia (средняя цена 559,65 тыс. рублей). В Петербурге лидерами продаж стали Ford, Renault и Opel, а самым дорогим – французский Renault, со средней ценой в 529,9 тыс. рублей. В Ленобласти наибольшей популярностью пользовались Ford, Opel и Kia, а самыми дорогими оказались корейские автомобили, средняя цена которых составила 611,33 тыс. рублей.

Регионом с самой высокой средней ценой купленного автомобиля стоимостью до 700 тысяч рублей стала Республика Саха – там средний чек покупки Kia составил 699 тысяч рублей.

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Источник: rg.ru