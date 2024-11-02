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Названа сумма, за которую структура Умара Кремлева выкупила автодилерскую компанию «Рольф»

Глава «Рольфа» Антонов: структура Кремлева заплатила за автодилера 30–40 млрд рублей

Структура нового владельца дилерского холдинга «Рольф», предпринимателя Умара Кремлева, купила активы группы у Росимущества по рыночной цене за 30-40 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор дилера Роман Антонов.

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Активы компании «Рольф» по указу президента РФ в 2023 году были отправлены под временное управление Росимущества. В 2019 году под уголовное преследование попали топ-менеджеры компании, среди которых был и основатель бизнеса Сергей Петров, который уже тогда переехал из РФ в Австрию.

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После выхода президентского указа Генпрокуратура РФ подала в петербургский суд иск об обращении дилера в госсобственность, его удовлетворили. Основанием стало то, что Петров управлял компанией и при этом был депутатом ГД, куда он избирался в 2007-2016 годах.

В 2024 году главой «Рольфа» стал Антонов, выступающий бизнес-партнером предпринимателя Кремлева. Компания в сентябре публиковала пресс-релиз, где сообщала, что ее владельцем стал Кремлев.

Затем был опубликован указ Президента РФ, в соответствии с которым «Рольф» вывели из-под управления Росимущества.

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1 ноября на открытии нового дилерского центра «Рольфа» в Серпухове Антонов сообщил журналистам, что сделка по приобретению дилера у Росимущества была денежной, и ее цена была определена по итогам оценки, проведенной госструктурой.

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Источник: Интерфакс

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 91
02.11.2024 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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