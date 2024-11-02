В Россию вернулся «немец», официальные продажи которого закончились в 2022 году

В Россию по схеме параимпорта привезли седан Audi A3 по цене 4,6 млн рублей

Дилер привез на рынок России новый седан Audi A3 Long за 4,6 млн рублей. Автомобиль до 2022 года официально продавался в нашей стране, и теперь его привезли по схеме параллельного импорта.

Audi A3 Long

Audi A3 в версии Long продает дилер в Кирове по цене 4,6 млн рублей в версии 35 TFSI Stylish and sporty с бензиновым двигателем объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. Это переднеприводная модель с роботизированной коробкой передач.

Интерьер Audi A3 Long

В комплектации есть все основные системы помощи водителю, включая системы предупреждения о столкновении, помощи при торможении и помощи при старте в гору. Также есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, в салоне – система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Версия Long характерна для автомобилей, привезенных из Китая, и является основным отличием машин для этого рынка.

Интерьер Audi A3 Long

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Источник: autonews.ru