Количество автодилеров в России перевалило за 4 тысячи

Автостат: доля китайских автодилеров в РФ за три года выросла втрое

По состоянию на октябрь 2024 года количество официальных дилерских центров в России перевалило за 4 тысячи – а именно, их теперь насчитывается 4040, сообщает источник. И приводит цифру 2021 года: всего три года назад количество «официалов» присутствующих в РФ автомарок составляло всего 3143, то есть почти на девятьсот центров меньше!

Таким образом, в течение всего трех лет, включивших в себя кризис 2022 года, число дилеров в России выросло на 28,5%. Но это, как вы понимаете, не все изменения в структуре дилерских сетей.

Если в докризисный период большинство автодилеров представляли европейские бренды, то теперь, конечно, доминируют марки из Поднебесной – причем так, как европейцам и не снилось. За три года доля китайских дилеров увеличилась втрое, с 21% до 65,1%.

При этом у европейских брендов она за тот же период упала почти в 7 раз, с 27,9% до 4,2%, хотя и такой нынешний процент можно счесть чем-то вроде чуда. У «японцев» доля сократилась вчетверо, с 21% до 5,4%, а у «корейцев» – почти в 3 раза, с 12,9% до 4,4%. Российские марки прибавили, но далеко не так, как китайские – с 13,2% до 18,4%.

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Источник: Автостат