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Продажи новых машин взлетели в РФ с начала года

В России продажи новых машин выросли за десять месяцев на 50%

В РФ за 10 месяцев текущего года было реализовано почти на 50% больше машин, чем за тот же период 2023 года, по данным Минпромторга РФ.

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С января по октябрь 2024 года в России удалось продать 1,54 млн новых машин (до трех лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода 2023 года (1 042 014 единиц). Также уточняется, что рынок новых российских машин превысил 678 тысяч единиц, что на 31% больше показателей января – октября 2023 года, пояснили в ведомстве.

Объем рынка в сегменте легковых авто за январь – октябрь составил 1,3 млн штук (+ 58% в годовом выражении).

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Источник: Минпромторг РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 54
02.11.2024 
Фото:Depositphotos
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