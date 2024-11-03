Появились новые подробности о новом пикапе Kia Tasman

Kia раскрыла подробности об оснащении пикапа Tasman

Kia представила свой первый пикап Tasman, который будет конкурировать с Ford F-150 и другими популярными моделями в данном классе.

Kia Tasman

Вдохновение для дизайна Tasman черпалось в брутальном внедорожнике Kia Mohave. Автомобиль получил рубленые формы кузова и девять вариантов цветового оформления.

Kia Tasman

Внутри владельца ждёт современный и комфортабельный салон. 12,3-дюймовый дисплей – стандарт для современного автомобиля, а аудиосистема Harman Kardon обещает высокое качество звука. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto обеспечит бесшовную интеграцию со смартфоном.

Помимо стандартной версии, покупатели смогут выбрать более «внедорожные» варианты X-Line и X-Pro, предполагающие расширенные возможности для движения по бездорожью.

Kia Tasman

Ключевой вопрос – двигатели. Kia пока сохраняет интригу, указывая лишь на то, что мощность силовых агрегатов будет варьироваться в зависимости от региона продаж. Старт продаж Kia Tasman намечен на 2025 год.

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Источник: SpeedMe