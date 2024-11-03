Недорогой надежный «европеец», ранее собиравшийся в России, вернулся на наш рынок

В Россию привезли новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway по цене 2,4 млн рублей

Несмотря на внушительную сумму, это объявление привлекает внимание, поскольку речь идет о модели, невероятно популярной в России до ухода Renault с рынка. Объявление прямо заявляет: «тот самый Renault Sandero Stepway», только в новом кузове.

Dacia Sandero Stepway

Предлагаемый автомобиль – европейская сборка, прошедшая русификацию и оплату всех необходимых пошлин, включая утильсбор. Комплектация, судя по описанию, достаточно богатая для бюджетного сегмента.

Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 90 л. с. Экономный и достаточно динамичный для городских условий. Сочетание с 6-ступенчатой механической коробкой передач традиционно для этой модели и гарантирует надежность.

В его комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, тканевая обивка сидений, кожаный мультируль, электрорегулировка зеркал, а также современная медиасистема с большим тачскрином, навигацией и Bluetooth. Минимум две подушки безопасности, ABS, EBD и ESP – базовый набор систем безопасности, повышающий уровень защиты водителя и пассажиров.

Dacia Sandero Stepway

Интересно, что в Тольятти еще до ухода Renault были собраны несколько прототипов нового поколения Sandero Stepway (третьего). Судьба этих автомобилей до недавнего времени оставалась неизвестной. Их вывоз с завода на автовозе породил множество слухов и предположений о возможном возобновлении производства или, по меньшей мере, о появлении на рынке лимитированной партии. Однако, предлагаемый в объявлении автомобиль – европейской сборки, и его появление никак не связано с этими прототипами.

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Источник: Автоновости дня