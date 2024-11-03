#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...

Недорогой надежный «европеец», ранее собиравшийся в России, вернулся на наш рынок

В Россию привезли новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway по цене 2,4 млн рублей

Несмотря на внушительную сумму, это объявление привлекает внимание, поскольку речь идет о модели, невероятно популярной в России до ухода Renault с рынка. Объявление прямо заявляет: «тот самый Renault Sandero Stepway», только в новом кузове.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Предлагаемый автомобиль – европейская сборка, прошедшая русификацию и оплату всех необходимых пошлин, включая утильсбор. Комплектация, судя по описанию, достаточно богатая для бюджетного сегмента.

Рекомендуем
Сорвать секретки, замять пороги, подделать кривизну диска — подставы шиномонтажа

Автомобиль оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 90 л. с. Экономный и достаточно динамичный для городских условий. Сочетание с 6-ступенчатой механической коробкой передач традиционно для этой модели и гарантирует надежность.

В его комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, тканевая обивка сидений, кожаный мультируль, электрорегулировка зеркал, а также современная медиасистема с большим тачскрином, навигацией и Bluetooth. Минимум две подушки безопасности, ABS, EBD и ESP – базовый набор систем безопасности, повышающий уровень защиты водителя и пассажиров.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Интересно, что в Тольятти еще до ухода Renault были собраны несколько прототипов нового поколения Sandero Stepway (третьего). Судьба этих автомобилей до недавнего времени оставалась неизвестной. Их вывоз с завода на автовозе породил множество слухов и предположений о возможном возобновлении производства или, по меньшей мере, о появлении на рынке лимитированной партии. Однако, предлагаемый в объявлении автомобиль – европейской сборки, и его появление никак не связано с этими прототипами.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 54574
03.11.2024 
Фото:Dacia
Поделиться:
Оцените материал:
0