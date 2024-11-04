Пятерка самых больших дилерских сетей — сравнили 2021-й и 2024-й!

В Топ-5 крупнейших дилерских сетей за три года сменилось четверо участников

Свежий подсчет официальных дилерских центров в России, во-первых, позволил зафиксировать внушительную цифру в 4040 шоу-румов, превосходящую показатели докризисных времен, а во-вторых, сравнить разбивку этого количества между крупными брендами. Оказалось, что в Топ-5 самых крупных автодилерских сетей за последние три года сменилось... четыре пункта!

Доля китайских дилеров за это время увеличилась втрое, что ярко отразилось и на упомянутом Топ-5. Причем новички российского авторынка в лице Chery, Changan, Geely и Omoda не только заместили старожилов Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen, но и почти все они по количеству центров заметно превзошли некогда сильные в РФ марки! Интересно, что довольно популярный сейчас Haval до пятерки крупнейших пока не дотянул.

Только позиции Lada остаются незыблемыми, причем за минувшие три года АВТОВАЗ сумел нарастить дилерскую сеть более чем на тридцать новых салонов. Это позволило по-прежнему удерживать ближайшего конкурента на значительном расстоянии. По крайней мере, по количеству дилерских центров, и, по крайней мере, пока.

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Источник: Автостат