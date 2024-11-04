#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...

Пятерка самых больших дилерских сетей — сравнили 2021-й и 2024-й!

В Топ-5 крупнейших дилерских сетей за три года сменилось четверо участников

Свежий подсчет официальных дилерских центров в России, во-первых, позволил зафиксировать внушительную цифру в 4040 шоу-румов, превосходящую показатели докризисных времен, а во-вторых, сравнить разбивку этого количества между крупными брендами. Оказалось, что в Топ-5 самых крупных автодилерских сетей за последние три года сменилось... четыре пункта!

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Доля китайских дилеров за это время увеличилась втрое, что ярко отразилось и на упомянутом Топ-5. Причем новички российского авторынка в лице Chery, Changan, Geely и Omoda не только заместили старожилов Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen, но и почти все они по количеству центров заметно превзошли некогда сильные в РФ марки! Интересно, что довольно популярный сейчас Haval до пятерки крупнейших пока не дотянул.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Только позиции Lada остаются незыблемыми, причем за минувшие три года АВТОВАЗ сумел нарастить дилерскую сеть более чем на тридцать новых салонов. Это позволило по-прежнему удерживать ближайшего конкурента на значительном расстоянии. По крайней мере, по количеству дилерских центров, и, по крайней мере, пока.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 227
04.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0