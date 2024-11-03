Один из самых надежных автомобилей Toyota теперь можно купить в России: известны цены

В России появились новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,6 млн рублей

Toyota Avalon, по сути, является более премиальной версией культовой Camry, следовательно, превосходит ее по габаритам и по пространству в салоне. Называемый теперь самым долговечным седаном на российском рынке, Avalon вернулся благодаря параллельному импорту.

Toyota Avalon

Цена вопроса, однако, достаточно высока. Завезенные в Россию новые Toyota Avalon 2023 года выпуска стартуют от 3 600 000 рублей. За эту сумму, учитывая все пошлины и транспортные расходы, покупатель получает седан с базовым 2,0-литровым атмосферным двигателем (178 л.с.), вариатором Direct Shift и передним приводом.

Хотя точный состав комплектации не публикуется, судя по двигателю, в нее входят довольно обширный набор опций: датчики света и контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, мультифункциональное рулевое колесо, светодиодная оптика, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, люк в крыше и 17-дюймовые литые диски.

На рынке представлены и автомобили 2022 года выпуска, их цена несколько ниже – от 3 650 000 рублей. Официальные дилеры Toyota, такие как дилер из Саратова, предлагают подобные варианты.

Желающие получить более мощный вариант могут обратить внимание на Avalon с 2,5-литровым 209-сильным двигателем и 8-ступенчатым «автоматом». Стоимость таких автомобилей начинается от 4 490 000 рублей, а максимальная цена на рынке достигает 5 490 000 рублей.

Интерьер Toyota Avalon

По сравнению с Camry, Avalon длиннее на 105 мм (4990 мм) и имеет большую колесную базу (2870 мм, на 45 мм больше). Несмотря на то, что обе модели построены на одной платформе, Avalon предлагает существенно более просторный салон, особенно на задних сиденьях.

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Источник: Автоновости дня