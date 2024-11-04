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Популярный в России кроссовер обзавелся «заряженной» версией

Skoda опубликовала изображения спортивной версии кроссовера Skoda Kodiaq vRS

Skoda представила долгожданное обновление своей флагманской модели – Kodiaq, и сделала это с размахом. Встречайте Skoda Kodiaq vRS второго поколения – семиместный кроссовер, который сочетает в себе практичность семейного автомобиля с невероятной мощностью и спортивным характером. Забудьте о компромиссах – этот автомобиль предлагает всё и сразу.

Skoda Kodiaq vRS
Skoda Kodiaq vRS
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Сердцем Kodiaq vRS стал знакомый по Volkswagen Golf GTI 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель. Однако в этом «семейном» гиганте он выдает впечатляющие 265 л. с. – на 25 «лошадок» больше, чем у предшественника. Этот прирост ощущается сразу же: разгон до 100 км/ч занимает всего 6,3 секунды – динамика, достойная настоящего спортивного автомобиля. В паре с мощным двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG и система полного привода, обеспечивающие уверенное управление в любых условиях.

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Новый Skoda Kodiaq vRS получил более агрессивный (в сравнении с обычным Kodiaq) обвес, затемненную оптику, адаптивную подвеску DCC Plus, 20-дюймовые колесные диски. Уже в базе кроссовер оснащается акустической системой Canton и матричными фарами.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен прогрессивной цифровой панелью приборов с 10-дюймовым экраном, 13-дюймовым сенсорным экран мультимедийной системы и премиальной акустической системой Canton. Комфорт обеспечивают спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой, которые идеально обхватывают тело, обеспечивая максимальную поддержку даже на извилистых дорогах. Матричные фары обеспечивают оптимальную видимость в любых условиях.

Интерьер Skoda Kodiaq vRS
Интерьер Skoda Kodiaq vRS

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Система адаптивной подвески DCC Plus позволяет настроить жесткость подвески под ваш стиль вождения и дорожные условия.

Несмотря на то, что Skoda пока не раскрыла стоимость Kodiaq vRS, очевидно, что это будет один из самых дорогих автомобилей в модельном ряду производителя.

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Источник: Skoda

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 2625
04.11.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8