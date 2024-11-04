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Заполонили все: посмотрите на своих друзей из будущего — Mornine и Argos

Бренд Exlantix показал человекоподобного робота и роботизированную собаку

На прошедшем недавно в Китае Global User Summit премиальный автомобильный бренд Exlantix отметился весьма разнопланово. Как будто мало было утопить электромобиль Exlantix ET, так в рамках прошедшей на саммите экологической конференции марка еще и показала двух роботов – андроида Mornine и собакоподобного Argos.

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Задачей было показать, «как экосистема технологий может использоваться в повседневной жизни». Mornine выступила в роли официанта приносила напитки, пиарила автомобили Exlantix, поддерживала небольшие беседы с гостями.

«Такое поведение стало возможным благодаря инновационному программному обеспечению, системе автономного передвижения и мощному встроенному процессору, способному обрабатывать большие массивы данных. Инженеры бренда постоянно расширяют функционал Mornine, чтобы впоследствии использовать андроида не только в дилерских центрах, но и в сфере образования и развлечений», – рассказывает пресс-служба марки.

Робособака Argos предстала уже во втором поколении, с усовершенствованными технологиями интеллектуального взаимодействия и определения источника звука – в том числе голоса хозяина на дальнем расстоянии. Также была доработана система обхода препятствий. Таких собак поводырей Exlantix хочет использовать в качестве собак-проводников для людей с нарушениями зрения, а также как компаньоны для детей с аутизмом.

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В общем, бренд показал свои достижения в области интеллектуальных технологий и продемонстрировал, как готов обеспечивать повседневный комфорт пользователей в будущем. Звучит интересно – настолько, чтобы понаблюдать, к чему это приведет... Напомним, Exlantix, отвечающий за гибридные и электрические автомобили, принадлежит компании Exeed, которая, в свою очередь, является частью Chery.

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Источник: Exlantix, Spring

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 104
04.11.2024 
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