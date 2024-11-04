Новые автомобили Kia помогут своим владельцам с парковкой: запущен новый сервис

Kia запускает инновационный сервис поиска парковки Kia CarPay

Компания Kia запускает инновационный сервис Kia CarPay, интегрированный с популярным сервисом поиска парковок Parkopedia.

Проблема поиска парковки давно стала одной из самых острых для автомобилистов по всему миру. Согласно статистике, 92% водителей в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, сталкиваются с трудностями при поиске свободных парковочных мест. Ситуация усугубляется для владельцев электромобилей: 49% из них получают штрафы за неправильную парковку во время зарядки. Kia CarPay предлагает элегантное решение этой проблемы.

Сервис Kia CarPay, дебютирующий на модели EV3, представляет собой интегрированную систему оплаты, позволяющую оплачивать товары и услуги прямо из автомобиля. Партнерство с Parkopedia – ключевой элемент этой системы. Теперь, благодаря интеграции с навигационной системой Kia, водители могут быстро находить свободные парковочные места и оплачивать их, не выходя из машины.

«Добавление сервиса оплаты в автомобиле – это значительный шаг к повышению удобства для клиентов», — подчеркивает Шёрд Книппинг, вице-президент Kia Europe по продуктам и маркетингу.

Ханс Пувогель, операционный директор Parkopedia, отмечает, что Kia CarPay значительно упрощает процесс, помогая решить одну из основных проблем для водителей – поиск и оплату парковки. Теперь водители могут быстрее найти свободное место, не тратя время на поиски работающего паркомата или загрузку различных приложений.

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Источник: 32cars