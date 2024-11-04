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Новые автомобили Kia помогут своим владельцам с парковкой: запущен новый сервис

Kia запускает инновационный сервис поиска парковки Kia CarPay

Компания Kia запускает инновационный сервис Kia CarPay, интегрированный с популярным сервисом поиска парковок Parkopedia.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Проблема поиска парковки давно стала одной из самых острых для автомобилистов по всему миру. Согласно статистике, 92% водителей в таких странах, как Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, сталкиваются с трудностями при поиске свободных парковочных мест. Ситуация усугубляется для владельцев электромобилей: 49% из них получают штрафы за неправильную парковку во время зарядки. Kia CarPay предлагает элегантное решение этой проблемы.

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Сервис Kia CarPay, дебютирующий на модели EV3, представляет собой интегрированную систему оплаты, позволяющую оплачивать товары и услуги прямо из автомобиля. Партнерство с Parkopedia – ключевой элемент этой системы. Теперь, благодаря интеграции с навигационной системой Kia, водители могут быстро находить свободные парковочные места и оплачивать их, не выходя из машины.

«Добавление сервиса оплаты в автомобиле – это значительный шаг к повышению удобства для клиентов», — подчеркивает Шёрд Книппинг, вице-президент Kia Europe по продуктам и маркетингу.

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Ханс Пувогель, операционный директор Parkopedia, отмечает, что Kia CarPay значительно упрощает процесс, помогая решить одну из основных проблем для водителей – поиск и оплату парковки. Теперь водители могут быстрее найти свободное место, не тратя время на поиски работающего паркомата или загрузку различных приложений.

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Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 221
04.11.2024 
Фото:Kia
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