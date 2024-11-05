Этот престижный и надежный немецкий кроссовер на вторичке предлагают за 2,5 млн
Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил список из шести премиальных кроссоверов, которые можно приобрести на вторичном рынке за сумму до 3 миллионов рублей.
Среди них – BMW X5 возрастом 10-12 лет и пробегом менее 200 тыс. км. Интересно, что цена автомобилей третьего поколения (выпускали с 2013 года) почти не зависит от пробега. Такие машины можно найти на вторичном рынке от 2,5 миллиона рублей и выше.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Атмосферников нет. Бензиновые моторы 3.0 (306 л. с.) и 4.4 (450 л. с.) наделены высокой термонагруженностью, масложором, проблемами с форсунками и иными слабостями, особенно старший.
Дизель 3.0 серии N57 в пяти версиях – от 218 до 381 л. с. На X5 он модернизирован – доработали блок и поршневую группу, пьезофорсунки заменили электромагнитными. Сравнительно надежный, но чрезвычайно дорог в ремонте, а системы впуска и вентиляции картерных газов часто надо чистить. Подводит еще и демпферный шкив коленвала.
Все двигатели работают в паре с гидротрансформатором ZF 8HP, который обладает ресурсом до 300 тысяч км. Он довольно надежен, но требует регулярной замены втулок и сальников. При преимущественно городском режиме эксплуатации масло в коробке желательно менять каждые 25-30 тысяч км.
Слабым местом модели можно назвать рычаги передней подвески.
Что касается электроники, то в X5 она весьма надежна. Если не считать пневмобаллонов и электропривода ручного тормоза, то системных поломок у X5 почти не бывает.
Подробнее читайте в материале «Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.