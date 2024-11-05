Этот престижный и надежный немецкий кроссовер на вторичке предлагают за 2,5 млн

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Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах BMW X5 на вторичном рынке

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев составил список из шести премиальных кроссоверов, которые можно приобрести на вторичном рынке за сумму до 3 миллионов рублей.

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Среди них – BMW X5 возрастом 10-12 лет и пробегом менее 200 тыс. км. Интересно, что цена автомобилей третьего поколения (выпускали с 2013 года) почти не зависит от пробега. Такие машины можно найти на вторичном рынке от 2,5 миллиона рублей и выше.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Атмосферников нет. Бензиновые моторы 3.0 (306 л. с.) и 4.4 (450 л. с.) наделены высокой термонагруженностью, масложором, проблемами с форсунками и иными слабостями, особенно старший.

Дизель 3.0 серии N57 в пяти версиях – от 218 до 381 л. с. На X5 он модернизирован – доработали блок и поршневую группу, пьезофорсунки заменили электромагнитными. Сравнительно надежный, но чрезвычайно дорог в ремонте, а системы впуска и вентиляции картерных газов часто надо чистить. Подводит еще и демпферный шкив коленвала.

Все двигатели работают в паре с гидротрансформатором ZF 8HP, который обладает ресурсом до 300 тысяч км. Он довольно надежен, но требует регулярной замены втулок и сальников. При преимущественно городском режиме эксплуатации масло в коробке желательно менять каждые 25-30 тысяч км.

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Слабым местом модели можно назвать рычаги передней подвески.

Что касается электроники, то в X5 она весьма надежна. Если не считать пневмобаллонов и электропривода ручного тормоза, то системных поломок у X5 почти не бывает.

Подробнее читайте в материале «Премиум-кроссовер до 3 млн рублей – 6 лучших вариантов».

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Алексеева Елена
Фото:BMW/"За рулем"
Количество просмотров 52880
05.11.2024 
Фото:BMW/"За рулем"
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