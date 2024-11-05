Их зарплаты все время растут: сколько сегодня получает водитель-дальнобойщик

«Авито Работа»: дальнобойщики лидируют по зарплате среди рабочих специальностей

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Согласно исследованию, проведенному сервисом «Авито Работа», в октябре 2024 года самую высокую зарплату среди представителей рабочих специальностей получили водители-дальнобойщики.

Их средний доход в октябре составил 207,6 тыс. рублей в месяц, что на 34% больше, чем в том же месяце год назад.

На втором месте оказалась профессия зуборезчика. Средняя зарплата в этой сфере увеличилась на 85% и достигла 160 тысяч рублей в месяц.

Это связано с возросшим спросом на специалистов, работающих с высокоточными станками для обработки зубчатых колес в промышленности.

Третью строчку заняла профессия фасадчика. Зарплата этих специалистов в среднем выросла на 71%, составив 144 тысячи рублей. Фасадные работы особенно востребованы в рамках программ реновации и активного строительства в стране.

В пятерке самых высокооплачиваемых профессий также оказались сверловщики и автоэлектрики. Средний доход сверловщиков вырос на 67% и составил 136 тысяч рублей, а автоэлектриков — на 49%, до 140,6 тысячи рублей.

Между тем, дефицит водителей-дальнобойщиков также неуклонно растет. Среди причин усиления нехватки водителей эксперты называют расширение парков автомобилей, а также замедления темпов роста предложения груза.

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Источник: Прайм