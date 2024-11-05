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Эти автомобили самые востребованные на вторичном рынке

«Авито Авто»: в РФ средняя цена на машины с пробегом в октябре снизилась на 5,7%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России, цена которых превышает 1,5 млн рублей, в октябре снизилась на 5,7% по сравнению с прошлым годом, составив 2,5 млн рублей, следует из исследования платформы «Авито Авто».

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В то же время предложение таких автомобилей увеличилось на 41% по сравнению с октябрем прошлого года, а спрос на них вырос на 8,4%.

Согласно данным платформы, лидером по спросу среди марок в октябре стала Toyota, заняв 15,2% рынка. На втором месте оказался Mercedes-Benz (10,9%), а на третьем – BMW (10,8%).

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В пятерку лидеров вошли Kia (9%) и Hyundai (6,8%).

Среди популярных моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry (6,1%), Toyota Land Cruiser (2,5%) и Mercedes-Benz E-класса (2,3%).

По количеству предложений на платформе «Авито Авто» также лидировала Toyota (11,8%). На втором месте расположилась Kia (9,5%), а на третьем – BMW (9,3%). Лидером по числу предложений среди моделей стала Toyota Camry, на которую пришлось 3,3% от общего числа объявлений в октябре.

Согласно другому исследованию, на SUV пришлось 82% от выручки с продажи новых машин. Российские покупатели приобрели 107 556 кроссоверов и внедорожников, потратив на это более 360 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Количество просмотров 104701
05.11.2024 
Фото:Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
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