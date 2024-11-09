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Пешеходам разрешат переходить на красный

В Германии начали дискуссию о разрешении пешеходам переходить улицы на красный

В Германии пешеходная ассоциация Fuss e.V инициировала дискуссию о возможном смягчении существующих правил перехода улицы на красный свет.

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Как пояснил член правления Роланд Стимпель, переход на красный свет может быть разрешен при определенных условиях: «Если вы чувствуете себя в безопасности, смотрите по сторонам и идете. Если хотите полагаться на зеленый, ждите, как и раньше».

Стимпель обращает внимание, что пешеходам часто приходится подолгу ждать на светофоре, хотя дорога свободна и хорошо просматривается.

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Ассоциация приводит в пример «Зеленую стрелку» для водителей как существующее исключение из правил. Она разрешает повернуть направо на определенных перекрестках, несмотря на красный свет, если это позволяет дорожная ситуация.

Пешеходная ассоциация предлагает разработать аналогичное решение для пешеходов. Соответствующий знак – возможно, в виде «зеленой стрелки» для пешеходов – можно было бы разместить на пешеходных светофорах.

Ассоциация приводит пример Нью-Йорка, где недавно разрешили переходить на красный, если нет машин. В Великобритании также полагаются на бдительность пешеходов.

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В Германии вопрос является особо чувствительным для законопослушных немцев, однако в ассоциации подчеркивают, что и зеленый сигнал не всегда гарантирует безопасность для пешеходов. Они все равно обязаны изучить окружающую обстановку, прежде чем начать движение. В 2023 году в Германии в зоне светофоров произошло 1742 ДТП, причиной которых были водители, игнорировавшие преимущество пешеходов.

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Источник: auto-motor-und-sport.de

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 148
09.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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