Суд: пешеход всегда прав, даже если не прав

В наезде на пешехода всегда виноват водитель, даже если первый нарушал ПДД

Вопрос о том, кто виноват в наезде на пешехода, если последний нарушал правила дорожного движения, представляет собой сложную правовую проблему. Как показывает судебная практика, даже если пешеход не соблюдал правила, водитель будет считаться виновным, если пострадавший получил травмы. Но бывают нюансы, в которых приходится разбираться Верховному суду.

Недавний случай, рассматриваемый Верховным судом, касался инцидента, когда водитель-девушка сбила пешехода, который, как она утверждала, была в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая (тоже девушка) получила травмы средней тяжести, что повлекло за собой административное разбирательство. Водитель, которой грозило лишение прав и штраф, настаивала на том, что ее нельзя считать виновной из-за состояния пешехода, поведение которого было сложно прогнозировать.

Судебные инстанции установили, что автомобиль двигался с превышением скорости, что подтверждалось записями с камер видеонаблюдения. Однако, поскольку превышение скорости было незначительным и в рамках допустимой погрешности, это не было оформлено в виде административного материала. Это обстоятельство усложнило дело.

Однако Верховный суд уточнил, что доводы водителя о вине пешехода и его состоянии не могут служить основанием для отмены или изменения решения нижестоящего суда. В соответствии с законодательством, суды не имеют права оценивать действия других участников ДТП, если виновник уже установлен. Таким образом, даже если пешеход не соблюдал правила, водитель несет ответственность за безопасное движение своего транспортного средства.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»