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Правительство не одобрило инициативу об уведомлении автомобилистов с помощью камер

Кабмин увидел угрозу в законопроекте об уведомлении о превышении скорости

Правительство РФ считает, что безопасность дорожного движения будет под угрозой в случае реализации законопроекта, в рамках которого предлагается уведомлять автовладельцев о превышении скорости с помощью маячка красного цвета, потому что внимание водителя в этом случае будет отвлечено.

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Соответствующий законопроект внесет в Госдуму глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им», – говорится в тексте документа кабмина.

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В правительстве напоминают, что в российском законодательстве есть предписания об обязательном обозначении мест размещения средств фиксации техническими средствами организации дорожного движения, а также информировании водителей о таких местах, «в связи с чем проектируемое изменение представляется избыточным».

А модернизация средств фиксации с целью обеспечения технической возможности подачи сигнала красного цвета «повлечет увеличение нагрузки на бюджеты субъектов РФ». К тому же в проекте закона не определены источники финансирования и порядок исполнения дополнительных расходных обязательств.

«С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», – говорится в заключении кабмина.

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Напомним, Нилов считает, что для эффективной профилактики нарушения водителями скоростного режима необходимо одновременно с фиксацией нарушения посредством видеокамер также информировать водителя сигналом красного цвета.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 111
05.11.2024 
Фото:Depositphotos
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