Ученые выяснили, что внедрение в бетон некоторых видов бактерий может оказаться очень полезным.

150 рублей или жизнь: почему мы лучше сэкономим на себе

Уже год как российских водителей обязали надевать яркие жилеты, выходя из машины в темноте на неосвещенных дорогах. По нашей практике, соблюдать эту норму никто не спешит. А ведь она спасает жизни и в большинстве случаев даже не требует от водителя финансовых затрат!