19 апреля
Топливо и мобильный холодильник — вот что точно понадобится в дороге
18 апреля
Активная и пассивная безопасность — в чем разница?
18 апреля
Gislaved платит за теплые слова
15 апреля
50 км/ч в городе — а где же нам гонять?!
15 апреля
Усталость водителя: почему бороться с ней бессмысленно
14 апреля
Критический износ шин: когда мы рискуем перейти грань
Шины на полигоне теперь тестируют… беспилотники!
Первые тесты шин без водителя прошли на испытательном полигоне в США.
Как сделать дороги на века – просто добавить бактерии!
Ученые выяснили, что внедрение в бетон некоторых видов бактерий может оказаться очень полезным.
Названы регионы с самыми опасными дорогами — найдите свой в списке
Межрегиональный общественный центр «За безопасные дороги» опубликовал очередной рейтинг регионов.
150 рублей или жизнь: почему мы лучше сэкономим на себе
Уже год как российских водителей обязали надевать яркие жилеты, выходя из машины в темноте на неосвещенных дорогах. По нашей практике, соблюдать эту норму никто не спешит. А ведь она спасает жизни и в большинстве случаев даже не требует от водителя финансовых затрат!
Как вернуть пешеходов в реальность: оторвать от смартфона!
К концу года в Красноярске разработают приложение для телефона, которое заставит пешеходов смотреть по сторонам, переходя улицу.
Как правильно оформить ДТП — сохраните это в закладках
Произошла авария... «За рулем» рассказывает, как действовать дальше: что должен знать каждый водитель, чтобы не терять на дороге понапрасну время и не упустить главное.
Шины премиум-класса – что в них такого и стоит ли переплачивать?
Это выясняли в ходе ежегодных испытаний летних и зимних шин от различных производителей.
Водитель едва не заснул за рулем маршрутного такси
Пассажир маршрутки снимал на видео, как водитель едва не засыпал во время движения.
Ловушка в левом ряду: 5 сценариев поведения
Умение сориентироваться и вовремя принять правильное решение отличает опытного водителя. ЗР рассказывает, как правильно действовать в очень распространенной ситуации на наших дорогах.
Где больше всего людей погибло в авариях? Статистика
Лидером по числу погибших в ДТП в 2018 году стал Краснодарский край, сообщили в Госавтоинспекции.