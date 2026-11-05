Секреты подбора шин на зиму: менять или еще походят? Шипы или «липучка»? Импорт или Россия?

«За рулем» напомнил основные принципы выбора зимних шин

Менять или еще походят?

Прекрасная новость: в России все продумано для нашей безопасности! В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) законодательно обязательно применение шин с маркировкой M+S, M&S, M S или со значком в виде снежинки на фоне трех горных вершин. За нарушение этого требования получите штраф или предупреждение по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Но есть нюанс, который стоит знать: зимние шины при езде по обледеневшему или заснеженному покрытию должны иметь глубину рисунка протектора не менее 4,0 мм — в отличие от 1,6 мм для летних шин. Соответственно, и индикаторы износа TWI (Tread Wear Indicator) в зимних шинах, как правило, имеют высоту 4 мм.

При дальнейшем износе резко падают сцепные свойства, отвод воды и снежной каши из пятна контакта, хуже держатся шипы в случае шипованных моделей, затупляются прорези-ламели и сами шипы. Так что не тяните с заменой зимних шин — это забота о себе и своих близких!

Отсюда и очевидный совет — не покупайте такие шины подержанными. Оценивать надо не количество оставшихся шипов, которое на фотографии в объявлении может быть немалым, а износ протектора, который при остатке уже в 6–7 мм «не жилец». Но комплексно оценить состояние подержанного комплекта невозможно: даже если внимательно осмотреть шины на предмет трещин, деформаций, вздутий, заглянуть внутрь шины не выйдет — а там тоже могут быть повреждения из-за неправильной эксплуатации или хранения. Риск не стоит экономии: берите новые шины.

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Импорт или Россия?

Ситуация вокруг шин в России радикально отличается от ситуации со многими другими автомобильными компонентами — и это замечательно! У нас есть производственные мощности, позволяющие при желании закрыть все внутренние потребности в легковых шинах — один современнейший завод Ikon Tyres во Всеволожске производительностью 17 млн шин в год чего стоит.

А еще у нас есть компетенции по разработке шин мирового уровня, доказанные, к слову, теми же моделями Ikon. Наши шинники сильны и в летних, и в зимних моделях, но важно понимать, что российские эксперты при разработке действительно учитывают особенности погодных условий в зимнее время в стране.

Параллельный импорт? Да, пока теплится. Но у автомобилистов все чаще возникает вопрос, почему за известный вроде бы бренд предлагается переплачивать вдвое, а то и втрое — и безо всяких заводских гарантий или бесплатного обмена пробитой шины, как у многих официально присутствующих на рынке марок.

Зато на рынке полным-полно «китайцев»: почти 300 марок! Разобраться во всем этом хаосе почти невозможно, но даже если отобрать более-менее знакомые бренды и проанализировать оценки их зимних шин в независимых тестах, лидерами по потребительским свойствам они вовсе не являются.

Объяснение тому простое — в Китае на большинстве территории зимой климат мягкий, переобуваться (а значит, и создавать хорошие зимние шины) не надо. Но и там, где снег встречается, запрещены шипованные шины. Тогда откуда китайцам брать опыт по их разработке и производству? Вопрос риторический, и вот еще факт: китайские шинные производители не устанавливают шипы в зимние шины сами, перекладывая это на дилеров и дистрибьютеров.

Цена решает?

Заводское прецизионное оборудование для установки шипов, конечно, дает иной уровень качества — как пример те же зимние шины Ikon. В новинке Ikon Autograph Ice 10 используется два типа шипов с особой формой сердечника в центральной и плечевой зонах. Шипы стоят под разным углом с учетом зон. Такого эффекта можно добиться именно с хорошим оборудованием. Поэтому бросовая цена за китайский «ноунейм» с неравномерно вставленными примитивными круглыми шипами должна настораживать.

Мы советуем избегать крайностей — самых дешевых и самых дорогих шин (тех самых, что везут «параллельно», веря в магию ушедших имен). Экономия на шинах — это прежде всего экономия на безопасности, хотя еще на комфорте, удовольствии от вождения, ресурсе… Оно вам надо?

Переплачивать за когда-то популярный бренд, чьи покрышки сегодня везут «параллельно» кружным путем, лишено экономического смысла. Благо, у наших производителей есть модели и «подороже», и «подешевле» — на примере Айкона это семейства Autograph и Character. И очевидный плюс отечественных брендов — они никуда не уйдут и продолжат поддерживать своих покупателей.

Чем хороши шипованные шины

Свои козыри шипованные шины раскрывают на самом опасном зимнем покрытии — на льду. Твердосплавные сердечники шипов механически вгрызаются в лед, как бы сцепляя шину с поверхностью и обеспечивая минимальный тормозной путь. Чтобы этот процесс был еще эффективнее, продвинутые производители работают над формой сердечника и самого шипа, а также над схемой их расстановки в протекторе.

Особенно сильны шиповки при околонулевых температурах и легком морозце, когда шипы прокалывают водяную пленку, всегда образующуюся в месте трения шины о лед.

Причем по акустическому комфорту современные шипованные шины весьма хороши: шинники расставляют шипы так, чтобы резонанс, провоцировавший шум, не возникал, а ненужные колебания гасились резиной специального состава.

Чем хороши фрикционки

Чем ниже температура воздуха, тем лучше себя чувствуют фрикционные нешипованные шины — прежде всего на льду. Правда, с одной оговоркой: говорим о фрикционках кандинавского типа с мягким составом резиновой смеси — еще бывают аналогичные шины европейского типа, почти во всем диапазоне зимних условий проигрывающие и «скандинавкам», и шипованным моделям.

При сильных морозах (ниже –20…25 °C) мягкие нешиповки обладают лучшим зацепом за счет многочисленных прорезей-ламелей.

Несмотря на мягкую резиновую смесь, специальные компоненты делают ее «адаптивной» к покрытию, и на асфальте хорошие нешипованные шины также имеют уверенный зацеп.

Куда смотреть при покупке?

Прежде всего — при покупке выбирайте не только тип и модель шины, но и серьезного производителя, который дает расширенную гарантию с прозрачными условиями и иные «плюшки» типа бесплатного шиномонтажа. Например, бессрочная расширенная гарантия действует на шины премиального семейства Autograph от Ikon. Это значит, что при непреднамеренном повреждении шину могут бесплатно починить и даже заменить.

Такие производители часто обеспечивают равенство розничных цен у всех дилеров, поэтому мы можем пойти в ту компанию, которая предлагает и свои «бонусы» — например, бесплатное хранение шин. Или обратиться на маркетплейсы, где авторитетные продавцы тоже есть — только важно проверить, настоящие ли они.

Как обезопасить себя при покупке шин на маркетплейсах, «За рулем» уже рассказывал.

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