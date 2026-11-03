Водителей призвали «переобуться»: рекомендации ЦОДД и ГАИ

ЦОДД и ГАИ посоветовали москвичам поменять летнюю резину на зимнюю

Переобуть машину в зимнюю резину посоветовали москвичам городской ЦОДД и столичная Госавтоинспекция. Ориентир предельно простой: если среднесуточная температура держится ниже плюс пяти – плюс семи градусов, тянуть с заменой не стоит.

Причина кроется в самой смеси. На холоде летняя резина твердеет, эластичность пропадает и сцепление с покрытием заметно падает. Машина хуже слушается руля, тормозной путь растягивается, а резкий маневр запросто оборачивается заносом и аварией.

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Ночью и ранним утром водителям советуют быть особенно собранными: столбик термометра в эти часы ниже, а кое-где на дорогах появляется гололедица. Тем, кто регулярно катается из Москвы в область, тоже лучше не откладывать – там холодает раньше.

Что проверить перед заменой шин

Календарь здесь, по сути, плохой помощник. В ведомстве подчеркивают: смотреть надо на фактическую температуру и прогноз погоды, а не на дату. Перед установкой зимних шин проверяют их состояние – остаточная глубина протектора должна превышать четыре миллиметра. Менять нужно все четыре колеса, никаких половинчатых решений.

В ГАИ к этому добавили собственный список дел накануне зимы: проверить аккумулятор, световые приборы, а заодно уплотнители и замки.

О том, какие отечественные шины сейчас получают российские внедорожники, «За рулем» уже рассказывал.