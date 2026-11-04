Водителям назвали условия для дошиповки зимних шин

Эксперт Марков рассказал, каким шинам подходит дошиповка

Дошиповка шин, которые уже были в эксплуатации – технология, не предусмотренная производителями шин, но на практике бывают ситуации, когда такой ремонт позволяет немного продлить жизненный цикл шины. Однако дошиповка подходит далеко не всем шинам. Об этом рассказал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

«В первую очередь необходимо обратить внимание на общее состояние шины и остаток протектора. При наличии ремонтов в шине, неравномерного износа протектора, износа посадочных отверстий шипов и иных эксплуатационных дефектов целесообразность такой доработки находится под большим вопросом», - объяснил Марков.

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Предельно допустимая остаточная глубина рисунка протектора составляет 4 мм. Соответственно, для того, чтобы шина перед процессом дошиповки имела остаточный ресурс, высота ее протектора должна быть не ниже 6 мм, отметил специалист. Также стоит обратить внимание на возраст шины и типоразмер: ремонтировать шины малых дюймов с большим количеством потерянных шипов посредством установки новых может быть экономически невыгодно в сравнении с приобретением такой же новой шины.

С точки зрения выполнения процедуры также существует ряд правил: правильный подбор высоты ремонтного шипа, качественная очистка посадочных мест под шипы и их корректная запрессовка в протектор с использованием специнструмента и смазывающей жидкости. При нарушении составляющих процесса нештатные шипы быстро покинут протектор, также есть риск повреждения самой шины при выполнении работ.

«Таким образом, если в процессе эксплуатации новых шин через пару сезонов они потеряли часть шипов, например по причине нарушений правил обкатки, и имеют хорошее общее состояние, можно произвести процесс дошиповки – своими силами при наличии навыков и соответствующих условий или доверить это профильной мастерской», – добавил эксперт.

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