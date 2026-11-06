Автоэксперт рассказал о рисках езды на летней резине
5 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. На фоне этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что водителям с летней резиной нельзя тянуть с заменой. По его мнению, сделать это нужно немедленно.
«Нужно было давно уже поменять шины, потому что затянувшаяся погода теплая – это такая большая химера. Не будет в России вечного лета и вечной осени. Соответственно, если вдруг не поменял, то история предельно простая: ехать и менять немедленно», – сказал он.
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Эксперт советует ехать в шиномонтаж не утром, а днем, когда температура немного поднимется, и выбирать ближайший сервис – так меньше рисков. «Ехать и менять не утром, а днем, когда температура хоть немножко поднимется. Ехать и менять в ближайший шиномонтаж, чтоб минимизировать риски. Если нет такой возможности, то общественный транспорт в России существует и может использоваться такими нерадивыми водителями», – добавил он.
Что обещают синоптики
Синоптики в тот же день предупредили: в столичном регионе в ближайшее время ожидается прохладная погода, осадки и гололедица. 6 ноября небольшой снег будет идти в течение суток, ветер северо-западный до 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит 0…+2 °C, днем – до +1…+3 °C.
В ночь с пятницы на субботу в Москве ожидается – 1…-3 °C, по региону – до – 5 °C. Днем прогнозируют 0 °C, гололедица сохранится. В ночь на воскресенье похолодает до – 1…-6 °C, а днем будет 0…+5 °C.
А о том, как поменять аккумулятор без негативных последствий, «За рулем» уже рассказал.
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