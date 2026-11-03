Зимняя резина в России стала заметно дороже: на сколько выросла средняя цена
Премиальная зимняя резина в России за три года подорожала на 44,2%. Средняя цена такой покрышки в октябре 2026-го, по подсчетам НАПИ, дошла до 32 тыс. рублей – против 10 тыс. у непремиальных моделей.
Годом ранее премиум стоил 27,8 тыс., то есть прибавка за 12 месяцев составила 15,3%. Если же оглянуться на октябрь 2023-го, когда средний ценник держался на уровне 22,2 тыс., картина выглядит куда серьезнее: плюс почти 10 тыс. рублей.
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Дешеветь премиальный сегмент, судя по статистике, не собирается. В октябре 2024-го цены прибавили 19,8%, год спустя – 4,3%, а в 2026-м темп снова ускорился до 15,3%.
Цены на премиальные зимние шины в 2026 году
С непремиальными шинами ситуация спокойнее. В октябре 2026 года их средняя стоимость составила 10 тыс. рублей – на 3,6% больше, чем годом ранее. Три года назад за такие колеса в среднем просили 9,3 тыс., так что общий прирост за период – всего 7%.
Любопытная деталь: в октябре 2024-го этот сегмент даже просел – минус 2,4% к предыдущему году. Правда, дальше цены вернулись к привычному движению вверх.
Непремиальные шины: динамика цен за три года
Что получается на деле? Премиальная шина сейчас обходится более чем втрое дороже непремиальной. Разрыв – 22 тыс. рублей, и автомобилистам перед зимним сезоном приходится выбирать между экономией и характеристиками.
О подорожании одной из моделей Москвича в ноябре «За рулем» уже рассказывал.
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