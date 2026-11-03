Одна из моделей Москвича подорожала в ноябре

Кроссовер Москвич М90 подорожал в России на 60 тыс. рублей

В ноябре флагманский семиместный кроссовер Москвич М90 прибавил в цене. Изменение коснулось единственной комплектации 2026 года выпуска – «Ультимейт» (Ultimate).

Сколько теперь стоит флагман

Прибавка – 60 тыс. рублей, или 1,43%. Прежний ценник составлял 4 199 000 рублей, а с 1 ноября машину оценивают в 4 259 000 рублей.

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Формально разница в прайсе выглядит скромно: плюс 1,43% к сумме, которая уже перевалила за 4,1 млн. В абсолютных цифрах речь идет о 60 тыс. рублей.

В официальном прайс-листе других исполнений модели нет. Покупателю, значит, доступна только версия «Ультимейт» – со всеми опциями, которые в нее заложены.

Техника и размеры

В моторном отсеке – 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель на 200 л. с. Работает он с девятиступенчатой автоматической коробкой, привод полный. Максимальная скорость – 200 км/ч.

Габариты семиместного кроссовера: 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1778 мм в высоту. Колесная база – 2915 мм, дорожный просвет – 190 мм.

Топливный бак рассчитан на 65 литров, снаряженная масса – 2105 кг. Багажник в зависимости от конфигурации вмещает от 332 до 2093 литров.

Снаружи и в салоне

Снаружи «М90» выделяют 20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, серебристые рейлинги и скрытые ручки дверей. Есть панорамная крыша с люком и электроприводной шторкой, тонировка задних стекол. Зеркала получили обогрев, электроскладывание и память положения.

Передние кресла – с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. У водительского места дополнительно есть память настроек и регулировка поясничного подпора. Пассажирам второго ряда тоже положен подогрев, а климат-контроль здесь трехзонный: на втором ряду есть отдельное управление, для третьего предусмотрены воздуховоды. В холодное время помогают обогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цифровая приборная панель – с экраном на 12,3 дюйма. У мультимедиа дисплей такого же размера, аудиосистема на 12 динамиков с сабвуфером и поддержка Apple CarPlay и Android Auto – как проводного, так и беспроводного подключения. В списке есть беспроводная зарядка смартфона и USB-разъемы на всех трех рядах. Еще в оснащении – атмосферная подсветка интерьера, перфорированная экокожа на сиденьях и электропривод двери багажника; цвет салона – черный или бежевый.

Помощники, безопасность и премьера

Адаптивный круиз-контроль умеет старт-стоп, есть удержание в полосе и камеры кругового обзора на 360 градусов. Парковку облегчают передние и задние датчики. Повседневную жизнь упрощают бесключевой доступ и запуск двигателя без ключа.

За безопасность отвечают контроль слепых зон, предупреждение о фронтальном столкновении и автоматическое экстренное торможение. Плюс к этому – управление дальним светом, помощники при старте на подъеме и спуске с горы, контроль давления в шинах. В перечне – фронтальные и боковые подушки, а также боковые шторки безопасности.

«За рулем» рассказал о том, какие машины в России подешевели во второй половине октября.

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