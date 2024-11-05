Эти автомобили владельцы стараются не продавать

Аналитики iSeeCars назвали 10 моделей машин с самыми преданными собственниками

Сотрудники издания iSeeCars назвали марки и модели машин, с которыми владельцы не готовы расставаться после 15 лет владения.

Так, больше всего фанатов у моделей бренда Toyota. В их числе: Highlander, Camry, Tacoma и Prius. Также в топ-10 вошли Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Среди марок с самыми преданными владельцами также лидирует Toyota (5,6%). За рей идут Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) и Subaru (4,1%).

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Источник: iSeeCars