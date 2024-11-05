Эти автомобили владельцы стараются не продавать

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Аналитики iSeeCars назвали 10 моделей машин с самыми преданными собственниками

Сотрудники издания iSeeCars назвали марки и модели машин, с которыми владельцы не готовы расставаться после 15 лет владения.

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Так, больше всего фанатов у моделей бренда Toyota. В их числе: Highlander, Camry, Tacoma и Prius. Также в топ-10 вошли Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Среди марок с самыми преданными владельцами также лидирует Toyota (5,6%). За рей идут Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) и Subaru (4,1%).

Ford Escape Hybrid
Honda CR-V
Lexus IS 350
Nissan Versa
Toyota Camry
Toyota Highlander
Toyota Prius
Toyota Tacoma

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / ArthurHidden | Toyota | Honda | Ford | Lexus | Nissan
Количество просмотров 3180
05.11.2024 
Фото:freepik / ArthurHidden | Toyota | Honda | Ford | Lexus | Nissan
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