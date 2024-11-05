Этот популярный в России «китаец» подорожал: известна цена

Цена кроссовера Geely Coolray выросла на 46 тыс. рублей в ряде версий

Кроссовер Geely Coolray подорожал во всех четырех комплектациях, представленных в РФ, следует из прайс-листов марки. С лета 2024 года кроссовер в базовой версии Comfort прибавил 30 тыс. руб. Теперь он стоит 2 639 990 руб. (в июле 2024 года он стоил 2 609 990 руб.).

Geely Coolray

Автомобиль в версии Luxury стал дороже на 46 тыс. руб. Сейчас его можно купить за 2 765 990 руб. (прежняя цена 2 719 990 руб).

Geely Coolray в топовых комплектациях Flagship и Exclusive стал дороже также на 46 тыс. руб. (актуальные цены: 2 965 990 и 2 995 990 руб. соответственно). Ранее эти версии стоили 2 919 990 и 2 949 990 руб.

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Geely Coolray

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Источник: Geely