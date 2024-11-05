Этот популярный в России «китаец» подорожал: известна цена

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Цена кроссовера Geely Coolray выросла на 46 тыс. рублей в ряде версий

Кроссовер Geely Coolray подорожал во всех четырех комплектациях, представленных в РФ, следует из прайс-листов марки. С лета 2024 года кроссовер в базовой версии Comfort прибавил 30 тыс. руб. Теперь он стоит 2 639 990 руб. (в июле 2024 года он стоил 2 609 990 руб.).

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Geely Coolray
Geely Coolray

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Автомобиль в версии Luxury стал дороже на 46 тыс. руб. Сейчас его можно купить за 2 765 990 руб. (прежняя цена 2 719 990 руб).

Geely Coolray в топовых комплектациях Flagship и Exclusive стал дороже также на 46 тыс. руб. (актуальные цены: 2 965 990 и 2 995 990 руб. соответственно). Ранее эти версии стоили 2 919 990 и 2 949 990 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

Geely Coolray
Geely Coolray
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Источник: Geely

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Ушакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 14894
05.11.2024 
Фото:Geely
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