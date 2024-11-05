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Сразу 2 японских седана претерпели кардинальный рестайлинг и выходят на рынок

Honda и Maruti Suzuki анонсировали выход на рынок обновленных седанов

Японские компании Honda и Maruti Suzuki анонсировали выход на индийский рынок обновленных седанов Maruti Suzuki Dzire и Honda Amaze. Ожидается, что внешне модели будут выглядеть более презентабельно благодаря оригинальному декору. В Сети уже появились официальные тизеры в рамках рекламной кампании.

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Отмечается, что дизайн Honda Amaze 3-го поколения будет более дерзким, благодаря выразительной шестиугольной радиаторной решетке и удлиненной оптике на светодиодах. На переднем бампере установят спортивные воздухозаборники, а капот украсят более резкими выштамповками. Задние фонари затемненные – такой дизайн нравится молодым автовладельцам.

При этом Honda Amaze сохранит платформу и силовой агрегат: 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 89 л.с. в паре с МКП или вариатором.

Honda Amaze
Honda Amaze

Новый Dzire от Maruti Suzuki украшает крупная решетка радиатора, у автомобиля более стройные пропорции. В салоне появились новые варианты отделки. Компактный седан базируется на платформе Heartect, под капотом стоит 3-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 82 л.с. Со временем на рынок выйдет газовый вариант седана с 5-ступенчатой МКП или вариатором.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 228
05.11.2024 
Фото:Carscoops
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