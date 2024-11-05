В России могут разрешить дистанционное обучение в автошколах

Эксперт Ракитин рассказал, как в РФ могут снизить цену за обучение в автошколе

Стоимость обучения в российских автошколах может снизиться. Таким мнением поделился главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Рассуждая об инициативе Министерства просвещения РФ ввести дистанционное обучение для будущих водителей, он напомнил, что подобную практику вводили в период пандемии.

«Одна из целей – это снизить стоимость обучения в автошколе. Потому что нет никакого преподавателя, не нужно снимать, арендовать помещение под учебный класс. Можно записать один раз ролик или скачать его и совершенно спокойно его прокручивать», – объясняет главред издания.

Остается открытым вопрос, как будет реализовываться эта мера: кто конкретно будет заниматься созданием роликов, задается вопросом Ракитин. К тому же не совсем понятно, будет ли это единая серия для всех автошкол или каждая организация самостоятельно будет решать, какие записывать для обучения. При этом Ракитин допускает, что это будет дистанционный класс, как в школах, с реальными преподавателями и учениками.

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Источник: lenta.ru