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В России стали реже сбивать пешеходов, но у экспертов вызывает тревогу один нюанс

В РФ предлагают обязать производителей соблюдать ГОСТ в части световозвращателей

Требования ГОСТа в части наличия световозвращателей на верхней одежде, включая детскую, нужно сделать обязательными для всех производителей. Такое мнение выразил председатель Союза пешеходов Владимир Соколов.

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Согласно статистике Госавтоинспекции РФ, за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 23 145 ДТП с участием пешеходов. При этом число погибших снизилось на 3,5%.

Правила дорожного движения обязывают пешеходов носить световозвращатели в темное время суток вне населенных пунктов. Но в городах это требование носит рекомендательный характер. К сожалению, население игнорирует это предписание, констатирует председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По статистике, одежда 80% детей, пострадавших в результате ДТП в темное время суток, не имела световозвращателей.

«Имеет смысл сделать требования этого ГОСТа обязательными для всех производителей. Это позволит контролировать качество таких аксессуаров, что в итоге обеспечит безопасность пешеходам», – убежден глава Союза пешеходов.

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Генеральный директор «АМИ группы» Максим Артемьев (предприятие специализируется на производстве световозвращающих элементов) считает, что для популяризации отражающих элементов, включая брелоки, браслеты и нашивки на одежду, нужна всероссийская масштабная социальная реклама с объяснениями в необходимости их обязательного использования.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 156
05.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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