В России стали реже сбивать пешеходов, но у экспертов вызывает тревогу один нюанс

В РФ предлагают обязать производителей соблюдать ГОСТ в части световозвращателей

Требования ГОСТа в части наличия световозвращателей на верхней одежде, включая детскую, нужно сделать обязательными для всех производителей. Такое мнение выразил председатель Союза пешеходов Владимир Соколов.

Согласно статистике Госавтоинспекции РФ, за девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 23 145 ДТП с участием пешеходов. При этом число погибших снизилось на 3,5%.

Правила дорожного движения обязывают пешеходов носить световозвращатели в темное время суток вне населенных пунктов. Но в городах это требование носит рекомендательный характер. К сожалению, население игнорирует это предписание, констатирует председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По статистике, одежда 80% детей, пострадавших в результате ДТП в темное время суток, не имела световозвращателей.

«Имеет смысл сделать требования этого ГОСТа обязательными для всех производителей. Это позволит контролировать качество таких аксессуаров, что в итоге обеспечит безопасность пешеходам», – убежден глава Союза пешеходов.

Генеральный директор «АМИ группы» Максим Артемьев (предприятие специализируется на производстве световозвращающих элементов) считает, что для популяризации отражающих элементов, включая брелоки, браслеты и нашивки на одежду, нужна всероссийская масштабная социальная реклама с объяснениями в необходимости их обязательного использования.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru