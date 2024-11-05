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Штраф для шумных водителей хотят увеличить в 40 раз – мнение эксперта «За рулем»

В ЛДПР предложили законопроект о повышении штрафа за шум с 500 до 20 тыс. рублей

Напомним, сегодня депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить штраф за превышение уровня шума от автомобилей и мотоциклов с 500 рублей до 20 тысяч рублей, если уровень шума составляет более 96 децибел. Для должностных лиц, которые допустили использование подобных машин, штрафы могут вырасти до 30 тысяч рублей.

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Инициативу направили на заключение Правительства РФ 5 ноября.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Вот бы соседей штрафовать на 30 тысяч рублей за шум! Или соседнюю стройку. Но это сложно, замучаешься доказывать – кто и когда где-то пошумел в вечернее время. С автомобилями проще.

Методики толком нет. Точнее, методики замера уровня шума на дороге вообще нет. Однако законопроект предлагает повышение штрафа для граждан сразу с 500 рублей до 20 000 рублей, а для должностных лиц — с 0,5–1 тысячи до 20–30 тысяч рублей!

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 346
05.11.2024 
Фото:freepik / diana.grytsku
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