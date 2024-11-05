Штраф для шумных водителей хотят увеличить в 40 раз – мнение эксперта «За рулем»

В ЛДПР предложили законопроект о повышении штрафа за шум с 500 до 20 тыс. рублей

Напомним, сегодня депутаты фракции ЛДПР предложили увеличить штраф за превышение уровня шума от автомобилей и мотоциклов с 500 рублей до 20 тысяч рублей, если уровень шума составляет более 96 децибел. Для должностных лиц, которые допустили использование подобных машин, штрафы могут вырасти до 30 тысяч рублей.

Инициативу направили на заключение Правительства РФ 5 ноября.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Вот бы соседей штрафовать на 30 тысяч рублей за шум! Или соседнюю стройку. Но это сложно, замучаешься доказывать – кто и когда где-то пошумел в вечернее время. С автомобилями проще.

Методики толком нет. Точнее, методики замера уровня шума на дороге вообще нет. Однако законопроект предлагает повышение штрафа для граждан сразу с 500 рублей до 20 000 рублей, а для должностных лиц — с 0,5–1 тысячи до 20–30 тысяч рублей!

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram