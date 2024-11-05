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Машины искорежены: на заснеженной трассе столкнулись две иномарки

В аварии под Волгоградом погибли два человека и пострадал один

В Михайловском районе Волгоградской области на автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись легковушки Nissan Tiida и Renault Logan. Уточняется, что в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Nissan умерли на месте.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 75
05.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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