Машины искорежены: на заснеженной трассе столкнулись две иномарки

В аварии под Волгоградом погибли два человека и пострадал один

В Михайловском районе Волгоградской области на автодороге Р-22 «Каспий» столкнулись легковушки Nissan Tiida и Renault Logan. Уточняется, что в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Nissan умерли на месте.

Также известно, что водитель легковой машины Renault Logan госпитализирован.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области