Водителей некоторых регионов ждет повышение тарифов на ТО — сколько будет стоить?

В 2025 году техосмотр в России подорожает в среднем на 10%

Тарифы на технический осмотр транспортных средств в Московской области повысятся с 1 января 2025 года. В проекте постановления правительства региона отмечается, что ежегодно техосмотр дорожает в среднем на 7,4%.

В частности, предельный размер платы за проведение техосмотра для мототранспортных средств вырастет с 359 до 386 рублей. Цены на техосмотр легковых автомобилей вырастут с 1052 до 1130 рублей. Для грузовых автомобилей ТО подорожает до 2537 рублей, а для автобусов – до 2429 рублей.

Отмечается, что еще в октябре новые расценки на техосмотр обнародовали власти Еврейской автономной области, Ростовской и Амурской областей, а также Ставропольского края и Тюменской области. Правительства Самарской области и Республики Мордовия тоже уже подготовили проекты с новыми тарифами, цены в этих субъектах повысятся в среднем на 7,3-7,4%.

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Источник: iz.ru