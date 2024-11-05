Выехал на встречку: три машины столкнулись в Хабаровске
В ДТП на автодороге «Обход Хабаровска» столкнулись три автомобиля. Водитель на Toyota Town Асе направлялся со стороны улицы Вершинной к Совхозной, выехал на встречную полосу и влетел в Nissan Teana и Subary Legacy.
В автомобиле Nissan пострадали водитель и три его пассажира, в числе которых две девочки. Младшей один год, старшей десять лет. Уточняется, что пострадали виновник аварии и пассажир микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы.
Расследование находится на контроле прокуратуры, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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Источник Прокуратура Хабаровского края