Названы самые продаваемые подержанные машины в России
В РФ самым продаваемым б/у автомобилем стала Lada Priora 2008 года (продано 20,4 тыс. штук с января по сентябрь 2024 года). Среди иномарок лидирует Ford Focus 2008 года (10,3 тыс. экз.).
Вторую строчку рейтинга отечественных моделей занимает Priora 2011 года. Далее располагаются Lada Samara 2007, 2005 и 2008 годов выпуска, а также Lada Priora 2010 года. В десятку лидеров попали Lada Granta 2013, Lada Samara 2006, Lada Priora 2012 и Lada Samara 2011.
В числе самых популярных подержанных иномарок значатся Hyundai Solaris 2015 года и Ford Focus 2012 года, а также Kia Rio 2017 и 2018 годов. Остальные места в десятке лучших заняли Focus и Solaris разных годов.
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Источник: НАПИ