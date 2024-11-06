Мотор 1.6, автомат или робот, передний или полный привод – новый кроссовер скоро в России

Кроссовер Soueast S07 в России будут продавать с передним и полным приводом

Китайский производитель Soueast представил комплектации кроссовера S07, который будет доступен в двух вариантах: Comfort и Premium.

Обе версии оснащены бензиновым турбодвигателем 1,6 л (TGDi), но отличаются коробками передач и уровнем оснащения.

Soueast S07

В комплектации Premium S07 предлагается с полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Среди особенностей – 19-дюймовые диски, премиальная аудиосистема Sony, подсветка салона, а также более 10 систем помощи водителю (ADAS), включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и мониторинг слепых зон. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов.

Все комплектации оснащены системами активной и пассивной безопасности, включая подушки безопасности, систему динамической стабилизации, ABS, а также помощь при старте в гору и спуске с уклона. Эти функции делают автомобиль безопасным и комфортным для эксплуатации в любых условиях.

Soueast S07

Версия Comfort также оснащена двигателем 1,6 TGDi, но доступна с выбором привода: с полным в сочетании с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или с передним приводом с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В комплектации Comfort предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, рейлинги на крыше и электропривод багажника.

Салон Comfort версии включает двухзонный климат-контроль, обивку из экокожи и электрорегулировку сидений. В стандартной комплектации предусмотрены обогрев передних сидений, зеркал и руля, а также форсунок омывателя, что особенно важно для зимних условий эксплуатации в России.

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Источник: Soueast