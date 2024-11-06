Насколько подорожают иномарки в России в 2025 году — эксперты подсчитали

Автоэксперты предрекли дефицит корейских, европейских и японских машин в России

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора стало причиной нехватки на авторынке России корейских, европейских и японских автомобилей. К такому выводу пришли эксперты автоотрасли.

«Объем корейских, немецких и японских автомобилей просто сокращается на глазах. Очевидно, это происходит ровно потому, что ввозить их на сегодняшний день становится экономически нерентабельно. Если мы посчитаем, то на конец этого года средневзвешенная цена любой новой машины на российском рынке составит не менее 3,9 млн руб.», – отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

По мнению экспертного сообщества, на рынке еще можно найти в наличии по старым ценам самую популярную модель японского бренда Toyota RAV4. При этом партия новых машин, ввезенных уже после введения нового коэффициента утильсбора, будет реализовываться по цене больше на 250-300 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация с Mitsubishi Outlander – после новых поставок его цена будет составлять не менее 6 млн рублей, это на 700 тысяч рублей дороже.

Автомобиль Kia Sportage тоже еще продается по старым ценам, речь идет о казахстанской сборке, новый кроссовер теперь будут предлагать на 3 млн рублей дороже, констатируют эксперты.

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Источник: kommersant.ru