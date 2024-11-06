#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

Насколько подорожают иномарки в России в 2025 году — эксперты подсчитали

Автоэксперты предрекли дефицит корейских, европейских и японских машин в России

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора стало причиной нехватки на авторынке России корейских, европейских и японских автомобилей. К такому выводу пришли эксперты автоотрасли.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Объем корейских, немецких и японских автомобилей просто сокращается на глазах. Очевидно, это происходит ровно потому, что ввозить их на сегодняшний день становится экономически нерентабельно. Если мы посчитаем, то на конец этого года средневзвешенная цена любой новой машины на российском рынке составит не менее 3,9 млн руб.», – отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов.

Рекомендуем
6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник

По мнению экспертного сообщества, на рынке еще можно найти в наличии по старым ценам самую популярную модель японского бренда Toyota RAV4. При этом партия новых машин, ввезенных уже после введения нового коэффициента утильсбора, будет реализовываться по цене больше на 250-300 тысяч рублей.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Аналогичная ситуация с Mitsubishi Outlander – после новых поставок его цена будет составлять не менее 6 млн рублей, это на 700 тысяч рублей дороже.

Автомобиль Kia Sportage тоже еще продается по старым ценам, речь идет о казахстанской сборке, новый кроссовер теперь будут предлагать на 3 млн рублей дороже, констатируют эксперты.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: kommersant.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 182
06.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0