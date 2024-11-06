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С начала 2024 года на автобусах коммерческих перевозчиков совершено более 154 млн поездок

Ликсутов: Коммерческие перевозчики соответствуют высоким стандартам столицы

Около 14,5 млн поездок было совершено в октябре на автобусах коммерческих перевозчиков в Москве и более 154 млн – с начала года.

Несколько фактов о коммерческих перевозчиках:

  • в их парке более 1100 автобусов;
  • около 130 новых автобусов большого и малого класса выйдут на линии 8 ноября;
  • в транспорте коммерческих перевозчиков действуют все привычные способы оплаты проезда, льготы, современные пассажирские сервисы и бесплатные пересадки между маршрутами.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Коммерческие перевозчики соответствуют самым высоким стандартам московского транспорта. 8 ноября на маршруты выйдет около 130 новых автобусов.

Мы и дальше продолжим развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С этого момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое.

Транспорт коммерческих перевозчиков соответствует высоким стандартам московского транспорта, в нем комфортно ездить маломобильным пассажирам, а также с детскими колясками и велосипедами.

Источник, фото: Пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 58
06.11.2024 
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